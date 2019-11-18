Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 6-0 kaybettikten sonra Gaziantep’te hem bazı oyuncuları kızağa çeken hem de sistem değişikliğine giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk yarının son düzlüğünde de bu şekilde devam etme kararı aldı.