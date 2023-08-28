Galatasaray'da öncelik Fofana'da!
Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray, Molde maçıyla birlikte gaza basmayı planlıyor. Birçok yıldız için eş zamanlı olarak girişimler yürüten sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Youssouf Fofana!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya kenetlenen Galatasaray bir yandan maç hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, eş zamanlı olarak birçok isimle görüşüyor.
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Orta saha için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bütçe ayıran Galatasaray'ın önceliği Youssouf Fofana...
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Ryan Gravenberch'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için uğraşlar veren sarı-kırmızılılar, oyuncunun temsilcisinin Türkiye'ye sıcak bakmaması nedeniyle bu transferde şimdilik beklemeye geçti ve rotasını Fransa'ya çevirdi.
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Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre mevcut sözleşmesi 2024 sonunda bitecek olan ve bir yıllık opsiyon hakkı bulunan Fofana için Monaco ile bir süredir görüşme halinde bulunan sarı-kırmızılılar önceliğini Fransız futbolcuya vermiş durumda.
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Florian Balogun'u kadrosuna katmak için kaynak arayışındaki Monaco, Fofana için 40 milyon Euro'luk beklentiye sahip ancak kulübe ulaşan tekliflerin bu meblağdan çok daha aşağı seviyede olduğu öğrenildi.
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Galatasaray'ın bu transferde sabırlı olduğu, Monaco'nun Fofana için beklediği meblağda 1 Eylül'ün ardından indirime gidebileceğini düşündüğü belirtildi.
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Diğer yandan Fofana, sarı-kırmızılıların bu bölge için düşündüğü tek isim değil.
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Fransa'da yayın yapan L'Equipe, Galatasaray'ın Tanguy Ndombele için Tottenham ile görüştüğünü haberleştirdi.
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Haberde Galatasaray ve Tottenham'ın transfer için görüşme halinde olduğu ifade edilirken, oyuncunun önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin hayli yüksek olduğu da aktarıldı.
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2019-20 sezonunun başında 62 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Tottenham'a transfer olan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Londra ekibinin forması ile çıktığı 91 maçta 10 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.
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Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren ve mavi beyazlı ekiple İtalya Serie A şampiyonluğu kazanan Ndombele, 40 maçta 2 gol ve 1 asist ile şampiyonluğa katkıda bulunmuştu.
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Sarı-kırmızılıların bu bölge için diğer alternatifi ise Nicolas Dominguez...
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İtalyan'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray'ın yanı sıra Nottingham Forest'ın da ilgilendiği Dominguez, transfer söylentileri nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşıyor.
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Haberde, Arjantinli orta saha oyuncusunun, son iki aydır birçok kulübün dikkatini çektiği ancak kulübü Bologna'dan ayrılmadığı hatırlatıldı.
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Nicolas Dominguez'in geçen hafta 2-0 kaybedilen Milan maçında hayal kırıklığı yarattığı ifade edilirken, teknik direktör Thiago Motta'nın bu akşam Juventus'a karşı 25 yaşındaki futbolcuyu yedek bırakabileceği ileri sürüldü.
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3.5 yıldır formasını giydiği İtalyan takımında sözleşmesinin son yılına giren Nicolas Dominguez, Bologna'da 111 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.