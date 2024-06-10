Galatasaray'da Nelsson ve Davinson'a vize çıkmadı!

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Süper Lig'de üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın gelecek sezona yönelik çalışmaları da başladı.

Sezon devam ederken bir yandan gelecek sezon kadrosu için çalışmalar yürüten Okan Buruk, raporunu yönetime sunarken ayrılıkları gündemde olan stoperlere de vize vermedi.

İtalyan ve İngiliz kulüplerinden teklifler alan Davinson Sanchez'in yanı sıra yine İtalya'dan ilgi bulunan Victor Nelsson'un gelecek sezon kadroda olmayacağına yönelik iddiaların sayısı artarken Okan Buruk iki stoperin de kadroda tutulmasını istedi. REKLAM OMURGANIN KORUNMASINI İSTİYOR İki sezondur neredeyse sil baştan kadro kuran Okan Buruk bu sezon şampiyon kadronun korunmasını istiyor.

Kaleci-stoper-orta saha merkezi ve santrfor bölgelerinde çok fazla değişiklik yapılmasına sıcak bakmayan Buruk, stoperde de elinin güçlü olmasını talep ediyor. Galatasaray'da yeni futbol yapılanmasıyla gerçekleşen toplantıda bu düşüncelerini aktaran Buruk, Davinson Sanchez'in de Victor Nelsson'un da takımda tutulmasını istedi.

Gelecek sezon lig yarışının daha çetin geçeceğini öngören ve Şampiyonlar Ligi'ndeki format değişikliğinin de altını çizen Buruk, astronomik bir teklif gelmemesi durumunda her iki stoperin ayrılmasına sıcak bakmıyor.