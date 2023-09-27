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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Icardi'nin kaçırdığı penaltı tekrarlanmalı mıydı? Hakem otoriteleri yorumladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Icardi'nin kaçırdığı penaltı tekrarlanmalı mıydı? Hakem otoriteleri yorumladı

        Galatasaray, ertleme maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Kerem Aktürkoğlu ile Icardi arasında paslaşılarak kullanılan penaltı damgasını vurdu. Icardi'nin vuruşu yandan auta giderken, eski hakemler Bahattin Duran ve Deniz Çoban, çok tartışılan penaltıyı yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:57
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        • 1

          Galatasaray'ın İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Icardi'nin dışarı gönderdiği penaltı vuruşu, 'beIN Trio' programında eski hakemler Bahattin Duran ve Deniz Çoban tarafından değerlendirildi.

        • 2

          35. DAKİKADA ICARDI'NİN PENALTISI DOĞRU MU?

          Bahattin Duran: Abdulkadir Bitigen, çok doğru yerde. Pozisyonu çok net gördü. Icardi, önce nizami bir şekilde topla oynadı arkasından Okan'ın müdahalesiyle de yerde kaldı. Çok net bir penaltı.

          Bahattin Duran: Icardi, tabanıyla gelip topla oynuyor ya onu soran izleyicilerimiz olabilir. Tabanıyla oyuncu topla oynayabilir. O tabanın rakibine tehlikeli olup olmadığının burada düşünülmesi lazım. Bu tabanın rakibine bir tehlikesi var mı?

          Deniz Çoban: Rakibe tehlike arz etmesi için rakibin karşısında olması lazım. Topa da tehlikeli hareket yapılmaz.

        • 3

          "TEHLİKELİ HAREKET YOK"

          Bahattin Duran: Yani topa tehlikeli hareket gibi bir terim söz konusu değil.

          Deniz Çoban: Evet, kramponun vidası karşıyı gösteriyor ama karşıda kimse yok.

          Bahattin Duran: Aynen öyle. Akıllarda soru işareti kalmasın bunu da söylemiş olalım.

          Bahattin Duran: Topla oynayan kim? Icardi. Boşa sallayıp Icardi'nin ayağına vuran kim? İstanbulsporlu oyuncu. Dolayısıyla ceza sahası içerisindeki bu müdahale net bir penaltı.

        • 4

          "PENALTIDA ŞÜPHE YOK"

          Deniz Çoban: Peki, bunu kontrolsüz mü yapıyor dikkatsiz mi yapıyor? Bence dikkatsiz yapıyor.

          Bahattin Duran: Bence dikkatsiz yapıyor. Gözlerine bakar mısın? Topla oynama isteğiyle yapıyor. Açık ve net bir şekilde penaltı.

          Deniz Çoban: Evet, penaltıda bir şüphe yok.

        • 5

          PENALTININ KULLANILMA ŞEKLİ

          Deniz Çoban: Penaltı vuruşunun şartları nedir? Top penaltı noktasına konulacak, bütün oyuncular toptan 9.15 metre uzakta ve gerisinde olacaklar, kaleci kale çizgisi üzerinde yüzü vuruş yapan oyuncuya dönük bir şekilde çizgiye basarak duracak, atışı yapacak oyuncu açıkça belirlenecek. Hakemin işaretiyle vuruş yapılacak. Top, vuruş yapılıp açık şekilde ileriye doğru hareket ettiğinde oyunda olacak.

          Deniz Çoban: Burada, Abdulkadir Bitigen bütün şartları sağladı. Abdulkadir, Kerem'in atacağını açıkça belirledi ve Kerem, topa doğru gelip ileriye doğru hareket ettirdi. Bütün koşullar yerine geldi. Sorun yok.

          Bahattin Duran: Abdulkadir Bitigen de doğal olarak oyunu devam ettirdi. Icardi, vurdu ve top yandan auta gitti. Oyun da kale vuruşuyla başladı. Buraya kadar hiçbir problem yok. Bu tip atışları daha önce de gördük. Messi-Suarez yaptı. Yine bu arada Icardi, PSG'de oynarken Neymar ile birlikte bunu yaptı. Hatta Neymar kullanıyor, Icardi bir gol buluyor orada.

        • 6

          "HER ŞEY DOĞRU YAPILDI"

          Bahattin Duran: Şimdi eğer gol olsaydı ne olacaktı kısmını konuşuyoruz. Atak nizami, her şey doğru yapıldı.

          Deniz Çoban: Şimdi burada ne var? Burada her iki takımdan da ihlal yapan oyuncular var. Çizgiye basmak ihlal. Çizgiler sınırladığı alana dahildir.

          Bahattin Duran: Burada olay ne? Diyelim Kerem; topa vurdu, direkten döndü ve erken giren bir oyuncuya gelip onun vuruşunda gol oldu ya da bu şekilde vuruşu kullandığı anda VAR hakemi bunu durduruyor. Eğer Kerem, burada atışı kullandığında VAR odasındakiler Icardi'nin pozisyonuna bakacaklardı. Bir ayağı havada. Burada UEFA'nın tavsiyesiyle izdüşüm yapmıyorlar.

          Deniz Çoban: Yani çizgiye basmıyor olsa, çizginin gerisinde olsa... Bir ofsayt tespiti yaparken vücut önde diyoruz ya, penaltı atışındaki ihlallerde bunu demiyoruz. Ayağıyla basacak olması lazım. Ayağını kaldırıp 1 metre kadar içeriye götürse bile zemine basmadığı sürece o ihlal sayılmıyor penaltı vuruşlarında.

          Bahattin Duran: UEFA'nın tavsiyesi bu. Burada Icardi'nin bir ayağı havada, vücudu da önde, izdüşüm olarak içeride ama buna bakmıyoruz. Icardi'nin sahaya basan ayağı çizgide ve hatta o yayın içinde. Dolayısıyla bu topta Kerem Aktürkoğlu pası verdiği anda Icardi'nin vuruşu gol olsaydı normal şartlarda VAR kontrolü yapılacaktı ve oyun, endirekt serbest vuruş ile başlayacaktı. Icardi, ceza sahasına erken girip vuruş gol olduğu için.

        • 7

          "İHLAL, TEKRARINI GÖSTERİR"

          Deniz Çoban: Şimdi tane tane gidelim. Öyle bir sanki şey yapınca kafalar karışmış gibi oldu. Bir, önce şunu söyleyelim; bir vuruş yapılırken ceza sahasına iki takımdan da oyuncular ihlal yaparak girerlerse bu, penaltı vuruşunun tekrarını gerektiriyor. Fakat hem ülkemizde hem Avrupa'da hem dünyada bu tarz ihlaller çok titiz değerlendirilip cezalandırılmıyor. Yani Kerem geldi, topa vurdu, gol oldu. Bu oyuncular da bu şekilde ihlal yaptılar. Hakem, bunun üzerinde durmuyor. Hem Türkiye'de hem dünyada... FIFA da, IFAB da bunu bu şekilde değerlendiriyor.

          Bahattin Duran: Göz ardı ediliyor net bir şekilde.

          Deniz Çoban: Göz ardı ediliyor. Kerem, geldi vurdu ve auta gitti. Bu oyuncular bu şekilde girdiler. Yine göz ardı ediliyor. Hakem buna girmiyor ve video yardımcı hakem de gol olmadığı veya gol olduğu için, sonuçlandığı için müdahale edeceği bir şey yok. İş nerede başlıyor? Bu vuruş yapılır da erken girenlerden birisi gol atmaya çalışırsa... Biraz önce olduğu gibi... Icardi, gol atmaya çalıştı. Veya bu erken girenlerden birisi golü kurtarmaya çalışırsa o zaman video hakemin görevi başlıyor. O zaman diyor ki bu golü kurtarmaya veya atmaya giren ihlal yapıp da mı girdi?

          Deniz Çoban: Burada Icardi, gol atmaya giriyor ve ihlal yaparak giriyor. Icardi'yi tespit eden video hakem, defans oyuncularını da tespit ediyor ve hakeme, 'İki takımdan da ihlal edenler var, bu penaltının tekrarı gerekir' diyor. Icardi, golü yapsaydı video yardımcı hakem, bu penaltıyı tekrarlatacaktı.

        • 8

          "BEN EMİN DEĞİLİM"

          Bahattin Duran: Ben, emin değilim. O yüzden endirekt serbest vuruş dedim.

          Deniz Çoban: Video yardımcı hakemler işi bilmiyor diye mi? (Gülüyor)

          Bahattin Duran: Ya öyle değil, biliyorsun daha önce bu tip pozisyonlarda böyle kararlar verildi.

          Deniz Çoban: Yani yanlış değerlendirme olurdu öyle de yapsalardı. Çünkü video yardımcı hakem odasında, video yardımcı hakem açtığı zaman VAR protokolünü ve uygulamaya koyduğunda milimetrik hesap yapar. İki takım oyuncularına da bakar.

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