Galatasaray'da Icardi'nin kaçırdığı penaltı tekrarlanmalı mıydı? Hakem otoriteleri yorumladı

35. DAKİKADA ICARDI'NİN PENALTISI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Abdulkadir Bitigen, çok doğru yerde. Pozisyonu çok net gördü. Icardi, önce nizami bir şekilde topla oynadı arkasından Okan'ın müdahalesiyle de yerde kaldı. Çok net bir penaltı.

Bahattin Duran: Icardi, tabanıyla gelip topla oynuyor ya onu soran izleyicilerimiz olabilir. Tabanıyla oyuncu topla oynayabilir. O tabanın rakibine tehlikeli olup olmadığının burada düşünülmesi lazım. Bu tabanın rakibine bir tehlikesi var mı?

Deniz Çoban: Rakibe tehlike arz etmesi için rakibin karşısında olması lazım. Topa da tehlikeli hareket yapılmaz.