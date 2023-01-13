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Galatasaray'da Haji Wright el yaktı!

Antalyaspor'la hem Güray Vural hem de Haji Wright transferi için masaya oturan Galatasaray, ABD'li futbolcunun maliyeti nedeniyle bu transferde geri adım attı

Giriş: 13.01.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Haji Wright transferinde kararını verdi! - Son dakika GS haberleri
HABERTURK.COM

Galatasaray, Haji Wright transferinde geri adım attı! Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan ve devre arasında bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Haji Wright'ı gündemine almıştı.

Antalyaspor'la hem Güray Vural hem de 24 yaşındaki ABD'li santrfor için masaya oturan Galatasaray, yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transferde beklemeye geçmiş durumda.

Antalyaspor'a yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir teklif yapan sarı-kırmızılılar bu rakamın üzerine çıkmayacağını kırmızı-beyazlı kulübe iletmiş durumda. Transfer yasağını kaldırabilmek için daha yüksek bir gelire ihtiyacını bulunan Antalyaspor ise Haji Wright'ı 7 milyon Euro'dan aşağı bırakmayı düşünmüyor.

Antalyaspor'a Temmuz 2021'de kiralanan ve geçtiğimiz yaz bonservisi alınan 24 yaşındaki ABD'li santrfor bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 10 gol kaydetti.

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