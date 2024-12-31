Galatasaray'da Göztepe mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet çalışmasıyla başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti.

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Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

VİCTOR OSİMHEN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI Sarı-kırmızılı ekip, antrenman öncesinde 26 yaşına giren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in doğum gününü kutladı.