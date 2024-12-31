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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Göztepe mesaisi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Göztepe mesaisi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:24
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        Galatasaray'da Göztepe mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet çalışmasıyla başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti.

        Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        VİCTOR OSİMHEN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, antrenman öncesinde 26 yaşına giren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in doğum gününü kutladı.

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