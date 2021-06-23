Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimle 38. başkan olan Burak Elmas'ın yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Ali Polat Bengiserp 2. başkanlık görevini üstlenirken Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık başkan yardımcısı oldu. Şükrü Köksal Ünlü, genel sekreter olurken Burçak Zorlu da muhasip üyeliğe getirildi.

FUTBOL ŞUBESİ YOK, TERİM DİREKT BAŞKANA BAĞLI

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni yönetiminde futbol şubesi sorumlusu olmayacak. Yeni yapılanmada teknik direktör Fatih Terim'in başkan Burak Elmas ile doğrudan iletişimde olacağı öğrenildi.