Gabriel Sara geri dönüyor!
Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara için hedef maç belli oldu.
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Galatasaray hem ligde hem Avrupa’da kritik bir viraja giriyor. Hatayspor beraberliğinden sonra 3-1 öne geçtiği Dinamo Kiev maçından da 1 puanla ayrılan Cimbom ligde Konyaspor’la karşılaşacak.
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Haftaya Ajax’la UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar ilk 8 için sahaya çıkacak.
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Kritik viraj öncesinde gözler de bir süredir sakatlığı bulunan Gabriel Sara’ya döndü.
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Başakşehir’le oynanan kupa mücadelesinin son anlarında sakatlanan Brezilyalı orta saha Hatayspor ve Dinamo Kiev maçlarını kaçırdı.
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Sara’nın eksikliğini hisseden sarı-kırmızılılar Dinamo Kiev maçı öncesi durumuna baksa da sağlık heyeti riske edilmemesi yönünde tavsiye kararı verdi.
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Bu hafta içi gerçekleşen antrenmanlarda da takımla çalışmalara başlayamayan futbolcunun durumu son taktik idman öncesi belli olacak.
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Sara’nın Konyaspor mücadelesinde maç kadrosuna alınması ve oyunun gidişatına göre süre verilmesi planlanıyor.
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Brezilyalı orta sahanın 11’e döndürülmesi için hedeflenen mücadele ise Ajax karşılaşması.
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Oyuncunun sakatlıktan çıkıp tam hazır olmadan 11’de sahaya sürülmesi riski de beraberinde getiriyor.
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Okan Buruk ve sağlık heyeti Sara’yı daha uzun süreli kaybetme riskini göze almaktan çekiniyor.