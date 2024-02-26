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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta arasında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan ve 4-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, Akdeniz temsilcisi karşısına Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Carlos Vinicius 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman yer aldı. REKLAM Okan Buruk, Sparta Prag maçında ilk 11'de oynattığı Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı yedeğe çekti. Buruk, Mauro Icardi'den ise cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine cezası nedeniyle Sparta Prag'a karşı oynayamayan Nelsson, statü gereği forma giyemeyen Köhn ile Vinicius ve Tete'yi görevlendirdi.

ICARDI FORMA GİYMEDİ Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, cezası nedeniyle Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, 26. haftadaki MKE Ankaragücü maçında taraftara yönelik hareketi gerekçesiyle 1 maç men cezası verdiği Icardi, Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi. Tecrübeli santrfor mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünde izledi. Müsabaka öncesi sık sık stat hoparlörlerinden Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.

VINICIUS İLK KEZ 11'DE Carlos Vinicius, Galatasaray'da ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı. REKLAM Ara transfer döneminde İngiltere'nin Fulham takımından kiralanan Brezilyalı santrfor, Icardi'nin yokluğunda maça ilk 11'de başladı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği ikişer maça sonradan giren Vinicius, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçın başlangıç kadrosunda yer almıştı.

BARIŞ ALPER SAĞ BEKTE Okan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı yine savunmada görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, bu sezon santrfor, sağ ve sol kanat, forvet arkası ile beklerde kullandığı Barış Alper'i Antalyaspor'a karşı sağ bekte oynattı.

F.BAHÇE'YE MARŞLI GÖNDERME Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olduğu ve sık sık polemikler yaşadığı rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden, "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Fener, Sami Yen'e nasıl gelecek?" ve "Fener ağlama" sözlerinin olduğu marşlar çalındı. Taraftarlar da maçtan önce ve müsabaka sırasında Fenerbahçe aleyhine tezahüratlar yaptı.