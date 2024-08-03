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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Batshuayi yedek kaldı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Batshuayi yedek kaldı!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisine geçtiğimiz sezon tercih ettiği 11'e yakın bir kadro ile başladı. Yeni transfer Michy Batshuayi yedekler arasında yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 21:47 Güncelleme: 03.08.2024 - 21:47
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        Galatasaray'da Batshuayi yedek kaldı!
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        Turkcell Süper Kupa'da son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sezonun ilk resmi maçına siyah-beyazlılara karşı çıkan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz sezon oynadığı 11'e yakın bir başlangıç kadrosu tercih etti.

        BATSHUAYI YEDEK, JELERT KADRODA YOK

        Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Michy Batshuayi yedekler arasında yer alırken, Elias Jelert ise kadroda bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak başka takımlarda oynayan Leo Dubois, Yusuf Demir ve Metehan Baltacı da yedek kulübesinde bekledi.

        Galatasaray, Beşiktaş derbisi; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

        Yedeklerde ise Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı bekledi.

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