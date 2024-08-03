Galatasaray - Beşiktaş | CANLI YAYIN

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

SAAT: 20.45

HAKEM: Atilla Karaoğlan

YAYIN: ATV

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kadrosuna kattığı oyuncularla yeni sezona taraftarına kupa hediye ederek girmeye çalışacak. Süper Lig maratonunun başlayacağı 9 Ağustos öncesinde en ciddi sınavını Beşiktaş karşısında verecek Galatasaray, sezona kupa kazanmanın moraliyle girmenin hesaplarını yapıyor. REKLAM

SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVU 1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi. Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

ASLAN ŞAMPİYON KADROSUNU KORUDU Galatasaray, Süper Lig'de üst üste şampiyonluğa ulaşan kadrodaki önemli futbolcularını ekipte tuttu. Geçen sezon kadroda yer alan Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, 2 önemli oyuncuyu ise ekibe dahil etti. Fenerbahçe'de 41 resmi müsabakada 24 gol atan Belçikalı santrfor Michy Batshuayi transfer eden sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşında olmasına rağmen Danimarka'nın Kopenhag takımında altyapı karşılaşmaları dahil 138 maça çıkan sağ bek Elias Jelert'i de kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ DÖRT TRANSFER YAPTI Beşiktaş, birinci transfer ve tescil döneminde şu ana kadar 4 futbolcuyu kadrosuna kattı. REKLAM Geçen sezon transfer ettiği oyunculardan istediği verimi alamayan ve kadro istikrarı yakalamakta zorlanan siyah-beyazlılar, bu kez ince eleyip sık dokuyor. Savunmayı Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ile kuvvetlendiren "Kara Kartal", 10 numara bölgesindeki boşluğu ise Portekizli oyuncu Rafa Silva ile doldurdu.

Geçen sezon gol yollarında beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, altın ayakkabı sahibi İtalyan santrfor Ciro Immobile'yi kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, tek yerli transferini ise sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i renklerine bağlayarak gerçekleştirdi. SLOVENYA KAMPININ YILDIZI MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU Beşiktaş'ın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, yeni sezon öncesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı. Güçlü fiziğiyle dikkati çeken genç futbolcu, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'un gözüne girmeyi başardı.

REKLAM İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu. Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı. EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.