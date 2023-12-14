Galatasaray'da Angelino belirsizliği
Galatasaray'da, Angelino'nun takımdaki geleceği merak konusu. Yönetim, İspanyol oyuncuyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek
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Galatasaray'da, Angelino belirsizliği yaşanıyor. Son dönemde sol bek sıkıntısı yaşayan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yaz 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmıştı.
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İspanyol futbolcu, Leipzig kulübünden satın alma opsiyonuyla kiralandı. Angelino'nun, kiralık sözleşmesinde şarta bağlı bir opsiyon bulunuyor.
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26 yaşındaki futbolcu, şu ana dek 19 kez sahada yer aldı. İspanyol futbolcu, sarı kırmızılı ekipte bir maçta daha forma giyerse sözleşmedeki opsiyon devreye girecek.
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Anlaşmaya göre Angelino, Galatasaray'da toplamda 20 resmi karşılaşmada sahaya çıkarsa bonservisi alınacak.
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Sarı kırmızılıların, bu durumda Alman ekibi Leipzig'e 6 milyon euro ödeme yapması gerekecek.
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Galatasaray yönetimi ve teknik heyet ise Angelino'nun gösterdiği performanstan memnun değil. İspanyol futbolcu, şu ana dek 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
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Sarı kırmızılılar, sözleşme şartlarını düzenlemek için Leipzig kulübü yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor.
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Alman ekibinden olumlu yanıt gelmezse, Angelino sezon sonuna dek Galatasaray forması giymeyebilir.