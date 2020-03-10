Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Beşiktaş’ı pazar günü evinde ağırlayacak olan Galatasaray’ın dün gerçekleşen antrenmanında Adem Büyük’ün sakatlanması can sıktı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Sivas maçında sonradan oyuna aldığı Adem’in yerine forvette yedek kuvvet olarak Andone’yi esame listesine yazacak olan Terim’in 2 yabancı oyuncusunu da sınır nedeniyle tribüne çıkarması gerekecek. Son maçta Jesse ve Andone’yi tribüne yollayan Terim’in Andone yerine Linnes’i derbi kadrosuna yazdırmayacağı öğrenildi.