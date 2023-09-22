Galatasaray, Bilyoner ile sponsorluk anlaşması imzaladı

RAMS Park'taki imza töreninin ardından basın mensuplarıyla yapılan sohbette soruları yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, anlaşmayla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Bilyoner'e ve Emin Hitay'a destekleri için teşekkür eden Başkan Özbek, "Bu sektörün büyümesinin bir tek yolu var; kaçakla mücadele etmek. Ben buradan kamuya çağrıda bulunuyorum. Bu konuda kulüplerin üzerine düşen ne varsa kaçağın engellenmesi çalışmalarına destek vermek için Galatasaray Spor Kulübü olarak hazırız. Buna büyük ihtiyaç var. Hem naklen yayında hem de Bilyoner'in iştigal ettiği sahada. Kaçak bahis siteleriyle yapılan mücadelenin daha etkin olması lazım." dedi.

Kaçakla mücadele geliştikçe ve başarıya ulaştıkça kulüplerin gelirlerinin de artacağı öngörüsünde bulunan Özbek, "Onun için bu mücadelede herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Emin beye de, hem basketbola hem de futbola verdiği destekten dolayı bir Galatasaraylı olarak çok teşekkür ediyorum. 'Allah utandırmasın' diyorum onlara da. Bu desteğin onlara da fayda getirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

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Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ise, firma olarak 20. yıllarını yaşadıkları ve online sektörde çok önemli bir yılın içinde yer aldıklarına dikkati çekerek, "Yani 2003 yılında, sosyal medyada ne Facebook ne Twitter ne Instagram ne WhatsApp vardı. Bunların hiçbiri yoktu. Sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Dünyada online şirket sayısı iki elin parmakları kadardı diyebilirim. Yani çok azdı; büyük şirket olarak, önemli cirolar yapan şirketler olarak. Dolayısıyla 20 yıl bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.