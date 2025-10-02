Habertürk
        Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

        Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:58 Güncelleme: 02.10.2025 - 12:16
        Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
        Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.

        Ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

        Yarın:

        20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

        20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

        4 Ekim Cumartesi:

        14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

        17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

        20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol

        5 Ekim Pazar:

        14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

        17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

        20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

        20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

        Habertürk Anasayfa