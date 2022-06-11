Galatasaray Spor Kulübü olağanüstü seçim genel kurul toplantısı tarihi belli oldu. Mevcut Başkan Burak Elmas'ın aday olmadığı başkanlık seçimi tarihi merak konusu oldu. Haziran ayında yapılması beklenen seçimde kimlerin aday olduğu spor camiası tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? 2022 Galatasaray'da başkan adayları kimler? İşte detaylar...