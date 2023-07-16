"GEÇMİŞE İHANET İÇİNDELER"

"Federasyona tarafından karar verilmiş, Tahkim tarafından karar verilmiş. Bunları nasıl yok sayıyorsun? Söyleyenecek çok şey var ama yeni bir sezona başlıyoruz. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler onlar kendileri görsünler."