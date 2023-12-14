Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sol bek ihtiyacımız var

"BİZ TÜRK SPORUNU YUKARIYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ"

MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca´nın hakem Halil Umut Meler´e saldırısıyla ilgili de konuşan Özbek, "Pazartesi günü Ankara´da oynanan maçın sonunda hakeme yapılan hareketi tasvip etmiyoruz, kınıyoruz. Futbolun yeşil sahanın içinde kalması, centilmenliğin ön planda olması çağrımızdır. İtidal tavsiye ederek bu çağrıları çok yaptık. Şahsen yaptım, kulüp olarak yaptık. Hep itidal tavsiye ettik. O hareketin Türk futboluna zararı olmuştur. Bundan ders çıkararak sahalardaki sportif olayların sportif çerçevede kalması için elimizden geleni yapacağız. Çağrılara devam edeceğiz. Türk sporunun marka değerinin böyle konularla zarar görmemesi lazım. Herkesin ortak amacı var. Biz Türk sporunu yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de böyle olayların tekrarlanmaması en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı