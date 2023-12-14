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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sol bek ihtiyacımız var - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sol bek ihtiyacımız var

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD ödül töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde şanssız bir sonuç elde ettiklerini belirten Özbek, " "Yolumuza UEFA Avrupa Ligi´nde devam edeceğiz. Orada başarılı olmayı bekliyoruz. UEFA Avrupa Ligi´nde kupaya uzanmak istiyoruz" dedi. Özbek ayrıca, sol bek transferine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:09
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        • 1

          Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Özhan Canaydın Konferans Salonu´nda düzenlenen 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) gelenekselleşmiş `Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve İçerik Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

        • 2

          Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi´nde iyi maçlar oynadıklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi´nde devam etmeyi çok arzu etmiştik. Güzel de maçlar oynamıştık. Danimarka´da şans bizim yanımızda değildi. Yolumuza Avrupa Ligi´nde devam edeceğiz. Orada başarılı olmayı bekliyoruz. İyi bir takımımız var. İyi oynuyoruz. Şans bizim yanımızda olacak. UEFA Avrupa Ligi´nde kupaya kadar uzanmak istiyoruz. Beklentimiz çok yüksek, bu yüksekliğe bağlı olarak başarılı sonuçlar alacağız. Danimarka´da çok güzel taraftarımız vardı. İnşallah Avrupa Ligi´nde sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

        • 3

          "BİZ TÜRK SPORUNU YUKARIYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ"

          MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca´nın hakem Halil Umut Meler´e saldırısıyla ilgili de konuşan Özbek, "Pazartesi günü Ankara´da oynanan maçın sonunda hakeme yapılan hareketi tasvip etmiyoruz, kınıyoruz. Futbolun yeşil sahanın içinde kalması, centilmenliğin ön planda olması çağrımızdır. İtidal tavsiye ederek bu çağrıları çok yaptık. Şahsen yaptım, kulüp olarak yaptık. Hep itidal tavsiye ettik. O hareketin Türk futboluna zararı olmuştur. Bundan ders çıkararak sahalardaki sportif olayların sportif çerçevede kalması için elimizden geleni yapacağız. Çağrılara devam edeceğiz. Türk sporunun marka değerinin böyle konularla zarar görmemesi lazım. Herkesin ortak amacı var. Biz Türk sporunu yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de böyle olayların tekrarlanmaması en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı

        • 4

          "HALİL HOCA İNŞALLAH BU TRAVMAYI EN KISA SÜREDE ATLATIR"

          Halil Umut Meler´in en kariyerli Türk hakemi olduğunun altını çizen Dursun Özbek, şunları kaydetti:

        • 5

          "Halil hoca en kariyerli hakemimiz. Hocanın Türk futboluna küsmemesi lazım. Bu değerler kolay yetişmiyor. Tekrar aramızda görmekten memnun olacağız. Bir FIFA hakeminin bu olaya bağlı sahalardan uzak kalmasına gönlüm razı değil. İnşallah bu travmayı kısa sürede atlatır ve maçlarımızı yönetmeye devam eder. Bizim seçtiğimiz federasyon. Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorlar. Elbette bazı konuları düzeltmek mümkün. Bizim federasyonumuzdur. Akış içinde yapılması gereken düzelmesi gereken konular istişare ile düzeltilecektir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

        • 6

          "SOL BEK İHTİYACIMIZ VAR"

          Transfer çalışmalarına yönelik ise Özbek, "Konuyla ilgili çalışmalara başladık. Sol bek ihtiyacımız var. En kısa sürede halledeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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