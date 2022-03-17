UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam Barcelona’yı ağırlayacak olan Galatasaray, stadını tıklım tıklım dolduracak. 0-0’lık beraberliğin ardından satışa çıkan biletler, birkaç dakika sonunda tükendi. 52 bin kişilik Nef Stadı için 300 binden fazla talep geldiği ifade edildi. Kısıtlı zaman nedeniyle karşılama için özel bir koreografi hazırlanamazken, Nef Stadı’nı dolduran taraftarlarda bol sayıda Sarı-Kırmızılı bayrak olacağı bildirildi.

MAÇ ÖNCESİ PRİM DOPİNGİ

Süper Lig’de derbi galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Barcelona’yla bu akşam Nef Arena’da karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun ilk ayağında Barça’yla 0-0 berabere kalarak seyirci avantajını yakalayan Cimbom, taraftarının desteğiyle tura inanıyor. Lig’de hedefsiz kaldıktan sonra Avrupa’ya tutun Sarı-Kırmızılılar’da yönetim de tur gelirse kesenin ağzını açacak. Barcelona’yı elemesi halinde çeyrek finale adını yazdıracak olan Aslan, turu geçtiği için 1.8 milyon Euro kazanacak. Bu paranın büyük kısmını futbolculara dağıtmak isteyen Başkan Burak Elmas ve yönetimi, 1.2 milyon Euro civarında prim ödeyeceklerini futbolculara maç günü bildirecek.