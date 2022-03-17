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Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında Barcelona'yı ağırlayacak. İlk maçta Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Cimbom, bu akşam rakibini devirerek çeyrek final biletini cebine koymak istiyor. Galatasaray Barcelonam maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları, zorlu maç öncesinde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Domenec Torrent'in muhtemel 11'i belli olurken Galatasaray Barcelona UEFA maçı canlı yayın kanalı da belli oldu. Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, GS Barça maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

17.03.2022 - 11:22 | Güncelleme: FUTBOL

  • Haydi Cimbom! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı bu akşam sahasında ağırlayacak. İlk karşılaşmada rakibiyle Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan ve avantajı ele geçiren sarı kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda kendi seyircisi önünde turu almak istiyor. Galatasaray Barselona maçı muhtemel 11'ler belli olurken mücadelenin canlı yayın kanalı da açıklandı.

    GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Barcelona maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. GS Barça maçı  İtalyan hakem Daniele Orsato tarafından yönetilecek. Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi ekranlara gelecek?

    İşte, Galatasaray Barcelona maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve mücadeleye ilişkin son bilgiler;

  • MUHTEMEL 11'LER 

    Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Feghouli, Kerem, Mohamed

  • Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Gavi, Traore, Aubameyang

  • GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Barcelona maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

    Bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak dev maç ile ilgili tüm detaylar haberturk.com'da olacak.

  • 50 bin coşkulu taraftar

    Bayrak şovun yapılacağı gecede tribünlerin maç boyunca durmadan takımlarına destek olacakları belirtildi. Rakip ataklarda ıslıklı protestolarda Barçalı oyuncuları baskı altına almayı hedefledikleri bildirildi. Taraftarlar maç sonunda çeyrek finale çıkmanın coşkusunu yaşamak için tribünleri dolduracak.

    Aslan, Türk futbolu için sahaya çıkacak

    Kağıt üzerinde Galatasaray, Barcelona ile karşılaşacak ama işin aslı Aslan, Türk futbolu için sahaya çıkacak. Eğer Avrupa’daki tek temsilcimiz Sarı-Kırmızılılar, Barça’yı yenerek adını Avrupa Ligi çeyrek finaline yazdırırsa, ülkemize 600 puan kazandıracak ve UEFA Ülke Sıralaması’ndaki 15.’lik savaşında Türkiye’ye altın değerinde puanlar kazandıracak. Aksini düşünmek bile istemiyoruz.

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