100. GALİBİYET GELMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 283 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu.