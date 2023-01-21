Süper Lig lideri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
STAT: Nef Stadyumu
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
ANTALYASPOR: Helton, Floranus, Veysel, Ömer, Güray, Ufuk, Soner, Larsson, Mehmedi, Nakajima, Adriano
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Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.
11MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.
Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.
Son 11 resmi maçında 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü.
4 İSİM CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor maçında kart görmeleri halinde 21. haftadaki Giresunspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.