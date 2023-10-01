Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
Süper Lig'de Galatasaray ile Ankaragücü arasındaki maçı yöneten hakem Volkan Bayarslan'ın kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte yorumlar...
- 1
FAUL VAR MI?
SORU: 6. dakikada Torreira yerde kaldı, devam doğru mu?
Deniz Çoban: Net faul.
Bahattin Duran: Devam kararı yanlış.
- 2
DEVAM MI, FAUL MÜ?
SORU: 18. dakikada Sanchez'in Renaldo Cephas müdahalesi faul mu?
Deniz Çoban: Volkan Bayarslan çocukluğundan beri futbol oynamış. Faul ve kart standartı kötüydü. Böyle faul olmaz.
Bahattin Duran: Oyun devam etmeliydi. Faul yok.
- 3
PENALTI MI?
SORU: 19 dakikada Ankaragücü penaltı bekledi, penaltı var mı?
Deniz Çoban: Kesinlikle penaltıdan söz edemeyiz.
Bahattin Duran: Top pazu bölgesien geliyor. Kolla oynama yok. Devam doğru.
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- 4
TAÇ MI, DEVAM MI?
SORU: 33. dakikada top çizgiyi geçti mi?
Deniz Çoban: Bu açıdan geçtiğini söyleyemeyiz.
Bahattin Duran: Gördüğümüz, geçmedi. Hakem nasıl bayrak kaldırdı, anlayamadım.
- 5
SARI VE HIZLI ATAK CEVABI
SORU: 38. dakikada Zaha'nın Morutan'a yaptığı faul sonrası düdük çaldı. Ankaragücü'nün hızlı atağının kesilmesi doğru mu?
Deniz Çoban: Hakem düdüğü çaldı ama Ankaragücü'nün hücuma çıkacğaını düşünmedi. Rakip kale önünde olduğu için çaldı, avantajı düşünmedi.
Bahattin Duran: İlk düdük çaldığı anda avantaj anı yok, Volkan Bayarslan haklı düdük çalmakla. Hakem bunu çalar çnkü top geriye gitti.
- 6
MORUTAN'IN POZİSYONU
SORU: 40. dakikada Morutan'ın sarı kartı doğru mu?
Deniz Çoban: Yüzüne gelmeden Torreira kendini atıyor. Bu oyuncu 2 dakika sonra atılsa olur mu? Yanlış kart.
Bahattin Duran: Oyuncular yardımcı olmuyor, yanlış kart.
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- 7
ICARDI, PENALTI MI?
SORU: 43. dakikada Mert'in Icardi'ye müdahalesi var mı, penaltı mı?
Deniz Çoban: Penaltı yok ama çık bir korner var. Hakem aut veriyor.
Bahattin Duran: Benim için de pozisyon devam. Penaltıyı gerektirecek bir hareket yok.
- 8
KART GEREKİR Mİ?
SORU: 45. dakikada Kerem Demirbay'ın Bahadır'a müdahalesinde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Kesin sarı kart olmalı. Bunun affı olmaz.
Bahattin Duran: Sarı kart, kartsız geçilmez.
- 9
BOEY, PENALTI VAR MI?
SORU: 51. dakikada Sacha Boey yerde kaldı, penaltı var mı?
Deniz Çoban: Dengesini kaybetmiş olabilir, aldatmış da olabilir diyemiyorum. Ama penaltı yok.
Bahattin Duran: Sacha Boey'e temas yok. Penaltıyı gerektirecek ihlal yok.
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- 10
ZAHA, PENALTI MI?
SORU: 54. dakikada Zaha yerde kaldı, penaltı var mı?
Deniz Çoban: Topa müdahale var, penaltı söz konusu değil. Pozisyon gereği temas oluşuyor.
Bahattin Duran: Ankaragücü oyuncusu temiz bir şekilde topla oynuyor.
- 11
GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?
SORU: 55. dakikada Galatasaray'ın ilk golünden önce top taca çıktı, Ankaragücü faul bekledi. Faul var mı?
Deniz Çoban: Bence golde bir şey yok. Mert faul alabilmek için ayaklarını sürüyor. Kerem'in üstten bir itmesi olabilir ama oyuncu düşmeye karar vermiş ve öyle gidiyor. Kerem'in kolu arkadan itiyor gibi gözüküyor. Hiçbir açıdan Mert'e faul göremedim. Kerem'in eli temas ediyor ama bu derece bir temas değil. Bu kadar basit temaslar faul olamaz. Ama maç içinde Volkan Bayarslan bu tip şeylere faul verdi.
Bahattin Duran: Bizim oyuncular, hakemlerin bunlara faul verdiğini bildiği için kendilerini kolay atıyorlar. Kerem, Mert'i bozmak için gidiyor ama ayakla müdahalesi yok. Dirsek eması var ama faul derecesinde değil. Ancak 28. dakikada Matej Hanousek'in Torreira'ya müdahalesine faul çalındı. O da faul değildi.
- 12
SANCHEZ'İN MÜDAHALESİ
SORU: Davinson Sanchez'in Matej Hanousek'e müdahalesi faul mü?
Deniz Çoban: Faulle alakası yok.
Bahattin Duran: Sanchez'in rakibine faullük bir hamlesinden söz edemeyiz.
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- 13
GOLDE TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ?
SORU: Galatasaray'ın ikinci golünde top çizgiyi geçti mi?
Deniz Çoban: Bu gol Sacha Boey'in. Toğ ağlara gidiyor zaten, kendi kalesine sayılmaz. İçeri giden topa rakip temas ediyor. Gol çizgisi teknolojisine de ihtiyacımız var. Sanırım 400 bin maliyeti var. Sosyal medyada buna 'Gol değil diyenler' gördüm. Yardımcı hakem de bunu çözmeliydi.
Bahattin Duran: Allah'tan VAR mevcut! Yoksa ne tartışmalar olurdu. Top içerde, gol kararı doğru.
- 14
MERTENS'İN MÜDAHALESİ
SORU: 74. dakikada Atakan yerde kaldı, Mertens'in müdahalesine kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Ayak yüze gelirse, sarı karttır. Sarı çıkmalıydı.
Bahattin Duran: Net bir sarı kart.
- 15
SARI MI, KIRMIZI MI?
SORU: 85. dakikada Nihad Mujakic'in Mertens'e müdahalesinde sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Volkan Bayarslan sarıyı yardımcının verdirdiğini söylüyor. Ankaragücü'nde en yakın oyuncu çok uzakta ve Torreira'yı yaklayamaz. Faul veriyorsan, bu bariz gol şansı, kırmızı olmalı. Hakem sarı verdi. VAR ne zaman devreye girer? Açık ve bariz ihlalde. 'Faul değil' diyen de çıkabilir. Ancak VAR, burada faule bakamaz. Bariz gol şansını tespit edip, hakemi izlemeye çağırmalı. Çünkü faul olduğunu söylüyor hakem. VAR burada çağırmıyorsa, hata! Faulü çaldıysan, kırmızı kartı vereceksin.
Bahattin Duran: Volkan Bayarslan'ın sürekli yardımcı hakem Süleyman Özay'a bakmasını kabul etmiyorum. Bu faul veriliyorsa, kartın rengi kırmızı olur.
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