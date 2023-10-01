Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları

GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?

SORU: 55. dakikada Galatasaray'ın ilk golünden önce top taca çıktı, Ankaragücü faul bekledi. Faul var mı?

Deniz Çoban: Bence golde bir şey yok. Mert faul alabilmek için ayaklarını sürüyor. Kerem'in üstten bir itmesi olabilir ama oyuncu düşmeye karar vermiş ve öyle gidiyor. Kerem'in kolu arkadan itiyor gibi gözüküyor. Hiçbir açıdan Mert'e faul göremedim. Kerem'in eli temas ediyor ama bu derece bir temas değil. Bu kadar basit temaslar faul olamaz. Ama maç içinde Volkan Bayarslan bu tip şeylere faul verdi.

Bahattin Duran: Bizim oyuncular, hakemlerin bunlara faul verdiğini bildiği için kendilerini kolay atıyorlar. Kerem, Mert'i bozmak için gidiyor ama ayakla müdahalesi yok. Dirsek eması var ama faul derecesinde değil. Ancak 28. dakikada Matej Hanousek'in Torreira'ya müdahalesine faul çalındı. O da faul değildi.