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        Galatasaray Angelino'yu kadrosuna kattı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 18:52
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          Yeni sezona Avusturya'da yaptığı kampla hazırlanan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor.

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          Forvet hattı için Mauro Icardi ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisinde de mutlu sona ulaştı.

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          Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Angelino'yu kadrosuna katmayı başardı. 

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          Leipzig ile anlaşmaya varan Cimbom, İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

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          26 yaşındaki sol bekin önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılıların kampına katılması bekleniyor.

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          Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Hoffenheim ile 35 resmi maça çıkan Angelino, 1 gol, 12 asistlik performansıyla dikkat çekti. 

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          Deportivo alt yapısından yetişen Angelino kariyerinde Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda, PSV ve Leipzig takımlarının formasını terletti. 

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