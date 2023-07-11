Galatasaray Angelino'yu kadrosuna kattı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
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Yeni sezona Avusturya'da yaptığı kampla hazırlanan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor.
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Forvet hattı için Mauro Icardi ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisinde de mutlu sona ulaştı.
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Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Angelino'yu kadrosuna katmayı başardı.
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Leipzig ile anlaşmaya varan Cimbom, İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
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26 yaşındaki sol bekin önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılıların kampına katılması bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Hoffenheim ile 35 resmi maça çıkan Angelino, 1 gol, 12 asistlik performansıyla dikkat çekti.
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Deportivo alt yapısından yetişen Angelino kariyerinde Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda, PSV ve Leipzig takımlarının formasını terletti.
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