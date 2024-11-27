Galatasaray Alkmaar karşısında!

ALKMAAR AVRUPA LİGİ'NİN EN GENÇ KADROSUNA SAHİP

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin en genç takımı konumunda bulunuyor. Hollanda ekibi, bu sezon altyapısından yetişen Jayden Addai, Wouter Goes ve Peer Koopmeiners gibi birçok genç futbolcuya şans vererek takımın yaş ortalamasını 23,7'ye kadar indirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nin en geç kadrosuna sahip oldu. AZ Alkmaar'ı organizasyonda 24,7 yaş ortalamalarıyla Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Danimarka'dan Midtjylland takip ediyor.