Galatasaray - Alanyaspor | CANLI YAYIN

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Şansalan

STAT: RAMS Park

YAYIN: beIN SPORTS

Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Kaan, Sanchez, Boey, Ndombele, Torreira, Mertens, Barış Alper, Zaha, Icardi

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Sisto, Fer, Janvier, Efecan, Oğuz, Eduardo

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, müsabakada kart görmesi durumunda 14. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, 12. haftadaki Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

ICARDI DÖRT MAÇTIR SUSKUN

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı.

Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı. Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.