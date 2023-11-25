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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Galatasaray - Alanyaspor | CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Alanyaspor | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Alanyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, milli ara öncesinde kaybettiği liderliği geri almak için sahaya çıkıyor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde Galatasaray'ın, 31 Alanyaspor'un ise 10 puanı bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:05 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:05
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Ali Şansalan

        STAT: RAMS Park

        YAYIN: beIN SPORTS

        Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Kaan, Sanchez, Boey, Ndombele, Torreira, Mertens, Barış Alper, Zaha, Icardi

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Sisto, Fer, Janvier, Efecan, Oğuz, Eduardo

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        Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

        Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.

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        Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

        MUSLERA VE SANCHEZ SINIRDA

        Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, müsabakada kart görmesi durumunda 14. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

        SAHASINDA KAYBETMEYİ UNUTTU

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        SON İKİ MAÇIN GOLCÜSÜ ZAHA

        Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile buldu.

        Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, 12. haftadaki Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

        ICARDI DÖRT MAÇTIR SUSKUN

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı.

        Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı. Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

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