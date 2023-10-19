Galatasaray'a Ziyech müjdesi!
Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Hakim Ziyech sevinci yaşanıyor. Sakatlığını atlatan Faslı futbolcunun son idmanda takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü.
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Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Hakim Ziyech'den sevindirici haber geldi.
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Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çalışmaları sürdürürken, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi yapılan antrenmanlarda milli takımdan dönen oyuncular da yer aldı.
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Hakim Ziyech ise Fas Milli Takımı'ndan geri dönerken, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
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Sezon başında Chelsea'den kadroya katılan 30 yaşındaki yıldız Galatasaray formasıyla çıktığı 2 lig maçında takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.