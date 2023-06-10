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Şampiyon Galatasaray'a transferde Youri Tielemans'tan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların transferi için bir süredir yoğun emek harcadığı Belçikalı orta saha, Aston Villa ile anlaştı. Aston Villa, Youri Tielemans'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Belçikalı yıldızın sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Leicester City ile olan sözleşmesi bu yaz sona erdikten sonra King Power Stadyumu'ndan ayrılan Tielemans, Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüplerle görüşüyordu. Avrupa'nın çeşitli kulüpleri arasında Belçikalı yıldızın transferi için rekabet yaşanmaktaydı.

26 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon için hazırlık yaparken Villa'nın yaz dönemindeki ilk transferi oldu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de yedinci olan Aston Villa, gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. YOURI TIELEMANS KİMDİR? Tielemans, futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı. 2013 yılında sadece 16 yaşındayken Anderlecht'in A takımında profesyonel olarak forma giymeye başladı. Genç yaşına rağmen büyük bir yetenek olarak dikkat çekti ve hızla yükselmeye başladı.

2017-2018 sezonunda AS Monaco'ya transfer oldu. Monaco'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve genç yaşına rağmen takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. Tielemans, Monaco'da geçirdiği bir sezonun ardından İngiliz kulübü Leicester City'ye transfer oldu. Leicester City'de oynadığı ilk sezon olan 2019-2020'de, takımıyla birlikte İngiltere'de Premier League'de üst sıralarda yer aldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Tielemans, Leicester City ile 2021 FA Cup finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

Tielemans, Belçika A Milli Takımı'nın da önemli parçaları arasında. 2016 yılında milli takımda ilk kez forma giydi ve 2021 itibarıyla Belçika için birçok maça çıktı. 2021 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda da Belçika'nın başarısı için mücadele etti. Youri Tielemans, kariyeri boyunca teknik yetenekleri, oyun görüşü ve top kontrolü ile tanınan bir orta saha oyuncusu olarak kendini kanıtladı. Tielemans henüz genç bir futbolcu olmasına rağmen uluslararası alanda ve İngiltere Premier Ligi'nde başarılı bir kariyere sahip.

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