Galatasaray: 1 - Zalgiris Vilnius: 0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladı.

Rams Park'ta 41 bin 505 taraftarın önünde oynanan müsabakanın ilk yarım saatlik bölümü hafif tempoda geçti. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, 31. dakikada Dries Mertens'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmada topa sahip olan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarım saat pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın 31. dakikasındaki duran topta ceza sahası dışından gelişine sert bir şut çıkaran Belçikalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Maça yedekler arasında başlayan Bakambu, 79. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Geçen hafta kadroya katılan 32 yaşındaki santrfor, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Mücadelenin 66. dakikasında Mathias Oyewusi, tüm Galatasaray yarı alanını geçerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Skorda 1-0 önde oldukları bölümde zamanında açıyı kapatan Uruguaylı file bekçisi, Nijeryalı futbolcuya gol izni vermedi.

Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Mertens, sarı-kırmızılı formayla toplam gol sayısını 8'e çıkardı.

RAKİP OLIMPIJA LJUBLJANA

Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris'i geçen sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna çıkmak için Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. İlk maça deplasmanda çıkacak Galatasaray, rövanşta rakibini İstanbul'da ağırlayacak.

Zalgiris ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek

DEVLER LİGİ ELEMESİNDE 6 MAÇ SONRA KAZANDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçtan sonra galip geldi.

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"Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

Zalgiris karşısında rövanş maçını 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem turu geçen taraf oldu hem de elemelerdeki kazanamama serisini de sonlandırdı.