HABERTURK.COM

Galataport İstanbul, Akdeniz çanağındaki yaklaşık 100 kruvaziyer limanını temsil eden MedCruise Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen MedCruise Ödülleri’nde, “Pandemi Sürecinde En Yüksek Performans/Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” dalındaki ödülün kazananı, Galataport İstanbul oldu.

Galataport İstanbul'un söz konusu ödülü, pandemi sürecinde sektör içerisinde yürüttüğü, limanlarla kruvaziyer firmaları arası diyalog ve sektör içerisinde sıkı iş birliği ve iletişim çalışmaları ile salgına karşı geliştirdiği önlemler çerçevesinde aldığı belirtildi.

Dünyadaki en büyük ikinci pazar konumundaki Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği tarafından verilen bu son derece prestijli ödül, farklı kategorilerde, sektörü daha da ileriye götürmeye yönelik çalışmalarıyla öne çıkan şirketleri, organizasyonları ve kişileri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Ödül töreni, ağustos ayında online olarak gerçekleşecek.

1.7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1.2 km’ye sahip sahil şeridini kapsayan Galataport İstanbul'un, dünyada ilk kez hayata geçirilen ve özel bir kapak sistemi ile yerin altında kurgulanan terminale ev sahipliği yapacağı bildirildi.