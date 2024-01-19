Yaşadığı bazı travmatik olaylar sonrası biraz kafa izni yapmak için memlekete dönüyor. Ama hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulamıyor. Ayrı olduğu sevgilisi Aydan ortadan kaybolmuş. Onunla öyle tutkulu bir aşkları var ki ayrıyken bile tam ayrı değiller, bu yüzden onu bulamamak çok koyuyor Dağhan’a... Ailesi dağılmış... Kız kardeşinin adamın biriyle kaçtığını öğreniyor, erkek kardeşi okulu bırakıp pis işlere bulaşmış, babası ve annesi küs. Evi ayakta tutan oymuş meğer, o gidince her şey dağılmış. Mahallede de işler eskisi gibi değil, kötü kötü tipler sarmış ortalığı, eski arkadaşları çeşitli yasa dışı işlere girmiş. Parayı bulan “Bey” olmuş, kimse değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyor.