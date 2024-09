Gabriel Paulista: Türkiye, bu açıdan İspanya'ya benziyor

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Gabriel Paulista, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gabriel Paulista'nın açıklamaları şu şekilde:

"Yıllardan beri sahip olduğum tecrübemi ve liderlik özelliğimi takıma aktardığım için mutluyum. Çok iyi başladık, böyle devam etmek zorundayız. Böyle devam etmek için her şey müsait."

"Milli ara iyi oldu bizim için. Gayet iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim. Trabzonspor maçı çok zor bir maç olacak. Her zaman zor olacak bir deplasman. Bu açıdan biraz farklı olacak ama biz yüzde yüzümüzü bu maça verdik. Milli araya kadar ilk etabı çok iyi geçirdik ve şu anda buna ikinci etap olarak bakabiliriz. Aynı şekilde geçirmek için yüzde yüz hazırlandığımızı ve odaklandığımızı söyleyebilirim."

"Her ligin karakteristiği, oyun anlayışı, hakem yönetimi farklı oluyor. Brezilya, İspanya, İngiltere'de oynadım. Bu ligleri kıyaslayacak tecrübeye sahip oldum. İngiltere'de hakemler daha az oyunu durduruyor. İspanya'da daha çok müdahale ediyorlar. Türkiye, bu açıdan İspanya'ya benziyor. Hakemlerin kararlarına saygı duymalıyız. Onlar da işini yapıyor. Gözlemim bu yönde. Oyun çok fazla duruyor. Biz işimizi yapmak zorundayız. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Umarım iyi bir şekilde bu sezonu sürdüreceğiz."

"BİR TAKIM ÖZELİNDE KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ"

"Her maçın zor olduğunu, her takımın iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir takım özelinde konuşmak doğru olmaz. Her takım rekabetçi oynuyor. Örneğin Ajax ile deplasmanda oynamak zordur. Orada Valencia ile iyi bir maç çıkarmıştık. Athletic Bilbao sürekli karşısında oynadığım bir takım. Fiziksel ve teknik olarak iyi bir takım. Diğer rakipler de iyi oyunculara sahip. Ama biz kendi işimize bakacağız. Başarıyı herkes ister, Avrupa Ligi'ni kazanmak müthiş bir başarı olur ama biz adım adım bakıyoruz. Sonrasında da gideceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."