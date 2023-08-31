Gabon'da askeri rejim dönemi: Gabon darbesi üzerine notlar

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30 Ağustos sabahına Gabon’da darbe haberleriyle uyandık. Son üç yılda Mali, Gine, Burkina Faso ve Nijer’de birbirini takip eden darbelerin üzerine yaşanan bu gelişme, Gabon darbesinin bu zincirin bir halkası gibi değerlendirilmesine yol açtı. Oysa Batı Afrika ve Orta Afrika, birbirinden çok farklı siyasi kültürlere sahip coğrafyalar. Gabon darbesi de en azından şimdilik, Batı Afrika’daki darbelerden farklı bir mahiyet sergiliyor.

Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nde (CNRS) Araştırma Direktörü Prof. Dr. M. Remzi Sanver

Orta Afrika coğrafyasının dikkat çekici bir özelliği, çok uzun sürmüş kişi ya da aile iktidarıyla yönetilen birçok ülkenin mevcudiyeti. Gabon da bunlardan biri. Ülke, Fransa’dan bağımsızlığını 1960 yılında kazandı. İlk Cumhurbaşkanı Léon Mba 1967’de öldü; yerine, özel kalem müdürü Albert-Bernard Bongo geldi. Bongo, 1973’te Müslüman olduktan sonra Ömer Bongo adını aldı. Bongo’nun 1968’de kurduğu Gabon Demokratik Partisi, ülkeyi 1990’a kadar tek partili sistemle yönetti; çok partili sisteme geçildikten sonra da bütün seçimleri kazandı. Bu seçim zaferleri, şüphesiz, tartışmalı oldu ama neticede Ömer Bongo 1967’den 2009’daki ölümüne kadar Gabon’u neredeyse doğrudan yönetti. 2009’da devlet başkanlığına seçilen oğlu Ali Bongo, 2016 seçimlerini muhalefetin itirazlarıyla kazandı, 26 Ağustos 2023 tarihinde yapılan seçimleri de kazandığının ilanının hemen akabinde askeri darbe gerçekleşti.

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Gabon’un siyasi süreçlerini tahlil ederken, bir olguyu görmek gerekir: iki buçuk milyondan az nüfusa ve bundan çok daha az eğitimli insana sahip bu petrol zengini ülkenin siyasi mücadeleleri, küçük bir grubun içinde yaşanıyor; Gabon Demokratik Partisi siyasi kültürünün, hatta geniş anlamda Bongo ailesi bağlamının dışına çıkamıyor. Bir fikir vermesi açısından, 2016 seçimlerinde Ali Bongo’nun karşısında birleşen muhalefetin adayı Jean Ping’in Ömer Bongo’nun bir dönem en yakın mesai arkadaşlarından biri, aynı zamanda kızı Pascaline Bongo’dan (yani Ali Bongo’nun kız kardeşinden) iki çocuk sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Aile ilişkilerine değinirken, Ömer Bongo’nun 33 ayrı kadından 50’yi aşkın çocuk sahibi olduğunu not etmek resmi daha anlaşılır kılabilir.

30 Ağustos’taki darbe de bu resmin dışında görünmüyor. Darbenin lideri General Brice Nguema son ana kadar Bongo iktidarının gözde isimlerinden biri; aynı zamanda Ali Bongo’nun hemşehrisi ve akrabası. Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefetin darbeye karşı gösterdiği temkini de bu çerçevede değerlendirebiliriz. Dolayısıyla, Libreville sokaklarındaki sevinç gösterilerine rağmen, Batı Afrika darbelerine yüklenen ideolojik anlamları, en azından şimdilik, Gabon darbesinde bulamıyoruz.

Afrika’ya dair ideolojik değerlendirmelerde merkezi önem taşıyan dış siyasete baktığımızda, 14 yıllık iktidarı boyunca babasının Fransa odaklı duruşundan uzaklaşan Ali Bongo’nun, Gabon’u İngiliz Milletler Topluluğu’na sokmak; içinde Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu farklı ülkelerle yakın ilişkiler kurmak suretiyle, açık bir Batı karşıtlığı yansıtmayan ama tek ülkeye bağımlı kalmamayı hedefleyen politikalarının askeri rejim tarafından değiştirilmesi şaşırtıcı olur. Bu yöndeki sürpriz, darbenin arkasında Rusya yanlısı bir dinamiğin bulunmasından kaynaklanabilir ki şu ana kadar böyle bir emare görünmüyor.

İç siyasete baktığımızda, gerek ailesinin uzun iktidarının getirdiği bıkkınlık gerek kişisel sağlık sorunları itibarıyla Ali Bongo’nun artık Gabon siyasetinde rol oynaması mümkün görünmüyor. Diğer yandan bu durum, ülkenin iktidar dengelerinde kısa vadede önemli bir değişikliğin gerçekleşeceği anlamına da gelmiyor. Kişisel hesaplaşmalar yaşanacaktır şüphesiz ama liderliğini Ali Bongo’nun en yakın çevresinden gelen ve devirdiği iktidarın nimetlerinden ziyadesiyle istifade etmiş bir ismin yaptığı darbeye bağlanacak devrimci umutların boşa çıkma ihtimali yüksek duruyor. Tersine, bu darbenin Bongo iktidarından bıkkın kitlelerde uyandırdığı memnuniyet, Gabon’daki iktidar dengelerini gerçekten değiştirecek bir hareketin önünü dahi kesmiş olabilir.

Yeni askeri rejimin atacağı adımları yaşayıp göreceğiz. Bilhassa, demokrasiye geçiş takviminin ne olacağı şu anda belirsiz. Her hâlükârda Gabon darbesi, elimizdeki verilerle, köklü bir rejim değişikliğinden ziyade aile içi bir hesaplaşmayı andırıyor.