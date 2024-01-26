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        Haberler Ekonomi Enerji Gabar'da petrol üretimi rekor kırdı - Enerji Haberleri

        Gabar'da petrol üretimi rekor kırdı

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varile yükseldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:07
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        Gabar'da petrol üretimi rekor kırdı
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        TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol." ifadesi yer aldı.

        Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." denildi.

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