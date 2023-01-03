G Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? G Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Nasıl Alınır? htka

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G sınıfı ehliyeti aldıktan sonra yapılması gereken birtakım işlemler yer almaktadır. Tüm bu süreç iş makinesi ile trafiğe çıkmak için önemlidir. Bu nedenle G sınıfı sürücü belgesine dair bazı detayların farkında olunması gerekir. Peki G sınıfı ehliyet yaş sınırı var mı? G sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

G Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

İş makinesi kullanması gereken bireylerin alması gereken bir ehliyet türü olan G sınıfı belge, özel kapsamlı kategorilerden biridir. Bu ehliyet sınıfı ile iş makinesi türündeki bütün motorlu araçlar kullanılabilmektedir. Üstelik motorlu bisikletlerin de kullanımına izin verilmektedir. G sınıfı ehliyet için belirlenen geçerlilik süresi ise 10 senedir. Diğer sürücü belgelerinden farkı ise herhangi bir deneyim şartının aranmamasıdır. Bu nedenle başka bir sınıftan herhangi bir ehliyetiniz olmasa bile G sınıfı sürücü belgesi almanız mümkündür. Yerine getirmeniz gereken tek şart kanuni yaş sınırını doldurmuş olmanızdır. Dolayısıyla G sınıfına ait bit sürücü belgesine sahip olmak isteyen bir kişinin 18 yaşını tamamlamış olması gerekir.

G sınıfı ehliyette kullanımına izin verilen araç sayısı oldukça kapsamlı olduğu gibi M sınıfı sürücü belgesi için geçerli olan araçları da kullanmalarına olanak tanınmıştır. Bu bağlamda G sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Motorlu bisiklet

İş makinesi olan motorlu araçlar

G Sınıfı Ehliyet Kodları

G sınıfına ait ehliyet vasıtasıyla kullanılan araçla trafiğe çıkabilmek için kişinin önce iş makinesi operatörlük sertifikalarını işletmesi gerekir. G sınıfı ehliyet işletme ücreti 2022 senesinde 2208,7 TL olarak belirlenmiştir. Hangi iş makinesi kullanılıyor ise G sınıfı ehliyet kodları adı altında ehliyete o kod işlenmektedir. Örnek verecek olursak vatandaşın sürücü belgesinin üzerine G sınıf (forklift) ya da G sınıf (ekskavatör) gibi ibareler yazılmaktadır. Bu ifadelerden ne tür iş makinelerin kullanıldığı belli olmaktadır. Ayrıca her bir ibarenin de kendine özel bir kodu bulunmaktadır. Bu anlamda belirlenen kodlar aşağıdaki gibi olmaktadır.

Manlift: 105.35

Ekskavatör: 105.4

Forklift: 105.06

Vinç (Lastik Tekerlekli): 105.10

Beko Loder (Kanal Kazıma Makinesi): 105.2

Tüm bunlara ek olarak G sınıfı sürücü belgesine sahip olabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Herhangi birinin eksik olması halinde ehliyet sahibi olmanız ne yazık ki mümkün olmayacaktır. G sınıfı ehliyet alma şartları şu şekilde belirlenmiştir:

18 yaşını tamamlamış olmak

Ehliyetin süresiz bir şekilde geri alınmış olmaması

Sürücü belgesi almak için engel teşkil eden bir sağlık probleminin olmaması

Resmi ehliyet sınavını başarı ile bitirmek

Eğitim düzeyinin en az ilkokul seviyesinde olması

G Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

Ehliyet sınavından başarıyla geçmek, G sınıfı sürücü belgesi için atılması gereken en önemli adımdır. Tabi tüm bunlar için öncelikle bir sürücü kursuna kaydolunmalıdır. Ek olarak gerekli resmi evrakların da toplanması gerekmektedir. G sınıfı ehliyete başvuru yaparken sunulması zorunlu olan belgeler aşağıdaki gibidir.

Adli sicil kağıdı

Kimlik fotokopisi

Güncel biyometrik fotoğraf (2 tane)

Kan grubunu tescilleyen belge

Öğrenim durumunu gösteren resmi kağıt

“Sürücü olur” adlı sağlık raporu

G Sınıfı Ehliyet Fiyatları

Sürücü kurslarının fiyatlandırmaları her sene değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle seçeceğiniz kursa göre farklı ödemelerde bulunmanız mümkündür. Sürücü kursu haricinde G sınıfı ehliyet fiyatları için 2022 senesinde belirlenen miktar 2.208.70 TL’yi bulmaktadır. Harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı da bu tutarın içerisinde yer almaktadır. Ancak seçeceğiniz yere göre farklılık gösterebileceği için sürücü kursu ücreti bu toplam miktardan hariç tutulmuştur.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner