Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.468,94 %-0,23
        DOLAR 38,4202 %0,18
        EURO 43,7016 %-0,07
        GRAM ALTIN 4.070,73 %-1,43
        FAİZ 46,72 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,24 %-0,41
        BITCOIN 94.200,00 %0,80
        GBP/TRY 51,1669 %-0,06
        EUR/USD 1,1365 %-0,22
        BRENT 65,72 %-1,25
        ÇEYREK ALTIN 6.655,60 %-1,43
        Haberler Ekonomi Emlak Fuzul Topraktan’ın yeni projesi satışa çıktığı gün tükendi - Emlak Haberleri

        Fuzul Topraktan’ın yeni projesi satışa çıktığı gün tükendi

        Türkiye'de Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'nin kurucusu Fuzul Topraktan, İstanbul'da başlattığı topraktan villa projesinin ilki olan 'Ispartakule Villaları'nın lansmanını gerçekleştirdi. 37 villaya denk gelen arsa oranının satışa sunulduğu lansmanın ardından villaların tamamının ilk günden satıldığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ispartakule Villaları' satışa çıktığı gün tükendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma yöntemini sunan Fuzul Topraktan, topraktan villa sahibi olma projesini tanıttı. Ispartakule Villa projesinin lansmanı, 19 Nisan'da gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre; projedeki 37 villaya denk gelen villalarının tamamı ilk günden satıldı.

        Proje; 3.495.000 TL’den başlayan peşinat ve aylık 94.639 TL’den başlayan taksit seçenekleriyle satışa çıktı. 37 villa için sunulan arsa oranlarının 3.967 kişiden başvuru alarak kısa sürede tükendiği belirtildi.

        Projede 178 ile 218 metrekare arasında değişen, iki katlı dubleks villa seçenekleri bulunuyor. 30 aya varan vade imkânının sunulduğu projede, inşaatın ise sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlaması planlanıyor.

        Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Fuzul Topraktan olarak gayrimenkul sektöründe yenilikçi ve fark yaratan projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Aşamalı konut sahibi olma sistemimizi şimdi de müstakil yaşam hayali kuranlar için villa projelerine uyarladık. Sektördeki villa anlayışına köklü bir değişiklik kazandırdığımıza inanıyorum. Ispartakule projemizde bulunan 37 villaya denk arsa paylarının lansman günü içinde tükenmesi de bunun kanıtıdır. Bu başarımızı ise bugüne kadar müşterilerimize sunduğumuz kaliteli yaşam alanları ve güvenilir yatırım anlayışımıza borçluyuz. Önümüzdeki dönemde İstanbul’da Başakşehir ve Arnavutköy’de bulunan projelerimizde topraktan villa projeleri geliştirmeyi planlıyoruz. Bu modelle daha fazla insanı, hayalini kurduğu müstakil yaşama kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        Habertürk Anasayfa