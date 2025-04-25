Fuzul Topraktan’ın yeni projesi satışa çıktığı gün tükendi

Konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma yöntemini sunan Fuzul Topraktan, topraktan villa sahibi olma projesini tanıttı. Ispartakule Villa projesinin lansmanı, 19 Nisan'da gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre; projedeki 37 villaya denk gelen villalarının tamamı ilk günden satıldı.

Proje; 3.495.000 TL’den başlayan peşinat ve aylık 94.639 TL’den başlayan taksit seçenekleriyle satışa çıktı. 37 villa için sunulan arsa oranlarının 3.967 kişiden başvuru alarak kısa sürede tükendiği belirtildi.

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Projede 178 ile 218 metrekare arasında değişen, iki katlı dubleks villa seçenekleri bulunuyor. 30 aya varan vade imkânının sunulduğu projede, inşaatın ise sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlaması planlanıyor.

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Fuzul Topraktan olarak gayrimenkul sektöründe yenilikçi ve fark yaratan projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Aşamalı konut sahibi olma sistemimizi şimdi de müstakil yaşam hayali kuranlar için villa projelerine uyarladık. Sektördeki villa anlayışına köklü bir değişiklik kazandırdığımıza inanıyorum. Ispartakule projemizde bulunan 37 villaya denk arsa paylarının lansman günü içinde tükenmesi de bunun kanıtıdır. Bu başarımızı ise bugüne kadar müşterilerimize sunduğumuz kaliteli yaşam alanları ve güvenilir yatırım anlayışımıza borçluyuz. Önümüzdeki dönemde İstanbul’da Başakşehir ve Arnavutköy’de bulunan projelerimizde topraktan villa projeleri geliştirmeyi planlıyoruz. Bu modelle daha fazla insanı, hayalini kurduğu müstakil yaşama kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.