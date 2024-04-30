Fuzul Topraktan'dan 'Yeni Arnavutköy' projesi

'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'ni hayata geçiren Fuzul Topraktan, Arnavutköy’de yeni bir projeye daha imza atacağını duyurdu.

Fuzul Topraktan, Başakşehir, Pendik ve Ispartakule projelerinin ardından Arnavutköy bölgesine yoğunlaşıyor. Toplam 50 bin metrekare inşaat alanına sahip projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunuluyor. İlk etabı 500 konuttan oluşacak projenin arsa payı satışa çıkıyor.

Yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan toprak yatırımının ardından inşaat maliyetini taksitler halinde karşılayarak konut sahibi olabilecek.

Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy projesinde 1+1 dairenin arsa payı 760.000 TL’ye satışa sunulacak. 18 aya varan vade ödeme planı oluşturulabilecek. Projenin inşaatının ise sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlaması planlanıyor. Evinin arsasına sahip olan kişiler, inşaat başlangıcında inşaat maliyetini peşin veya taksitler halinde ödeyebilecek. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak.

Faizlerin yükselmesi ve krediye ulaşımın zorlaşmasının yanı sıra arsa ve inşaat maliyetlerinin de yükselmesiyle birlikte konuta erişimin orta ve dar gelirli vatandaş için giderek zorlaştığına dikkat çeken Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Fuzul Topraktan olarak konut üretimindeki ekstra maliyet yüklerini ortadan kaldırarak, ekonomik ve erişilebilir konutlar üretmeyi hedefliyoruz. Yatırımcılar aşamalı olarak önce toprak sahibi, daha sonra da inşaatın başlamasının ardından ev sahibi olabilecek. Tüm projelerimizde vatandaşlarımıza kollektif finansmanla tam donanımlı sitelerde neredeyse maliyet fiyatına ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Yakın zamanda lansmanını gerçekleştirdiğimiz Yeni Arnavutköy projemizi de hayata geçirmek için de çalışmalara başladık. Önümüzdeki dönemde yine yatırım ivmemizi korurken Türkiye genelinde imara uygun projelerimizle değer üretmeye odaklanmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.