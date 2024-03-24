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        Haberler Dünya Füzeler, drone'lar, patlamalar... Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmaya devam ediyor

        Füzeler, drone'lar, patlamalar... Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmaya devam ediyor

        24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında iki ülkenin yoğun saldırıları hâlâ devam ediyor. İki ülke de saldırı düzenlenen bölgelere ilişkin açıklama yaptı. Polonya ise hava sahasının ihlal edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:09
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        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
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        Rusya, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası’na yoğun saldırıda bulunduğu bildirdi. Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova saatiyle 22.44’te hava saldırısı alarmı verildiğini duyurdu.

        Ukrayna da Rus ordusunun başkent Kiev'e seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

        RUSYA: 10'DAN FAZLA ROKET İMHA EDİLDİ

        Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova saatiyle 22.44’te hava saldırısı alarmı verildiğini duyurdu.

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        Sivastopol’deki bütün hava savunma sistemlerinin çalıştığını aktaran Razvojayev, ordunun Ukrayna’nın hava saldırılarında kullandığı hedefleri imha etmeye çalıştığını kaydetti.

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        Rus ordusunun 10’dan fazla Ukrayna roketini havada imha ettiğini bildiren Razvojayev, 1 çocuk ve 1 kadının yaralandığını belirtti.

        Havadan düşen parçaların şehrin değişik yerlerine düştüğünü ve zarar verdiğini kaydeden Razvojayev, “Sivastopol ve Güney koylarında dumanlar yükseliyor.” ifadesini kullandı.

        Ayrıca Kırım Köprüsü’nün bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.

        Sosyal medya hesaplarında Kırım’da Rus askeri bölgelere yönelik füze saldırıları yapıldığı belirtilen video görüntüleri paylaşıldı.

        Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, patlamaların ardından sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Gökyüzü ve deniz aynı renk. Başarılı savaş faaliyetlerinden dolayı pilotlara ve denizcilere teşekkürler. Kırım bizim, birlikte zafere." ifadelerini kullandı.

        KİEV, BELGOROD'A SALDIRDI

        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Moskova saatiyle 23.00 sıralarında Ukrayna’nın RM-70 Vampir çok namlulu roketatar kullanarak Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik “terör saldırısı” girişiminin engellendiği belirtildi.

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        Açıklamada, “Belgorod bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından 19 füze imha edildi.” dendi.

        "RUSYA, KİEV'E FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ"

        Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçaklarından "X-101", "X-555" ile "X-55" tipi seyir füzelerini kullandığını duyurdu.

        Popko, hava savunma kuvvetlerince 10'a yakın füzenin imha edildiği bilgisini paylaştı.

        Son dört günde Kiev'e yönelik 3. füze saldırısının düzenlendiğine dikkati çeken Popko, "İlk verilere göre başkentte herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadı." ifadesini kullandı.

        Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Rus güçlerince kente düzenlenen saldırı nedeniyle patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

        Hava savunma sistemlerinin çalıştığını belirten Kliçko, havada imha edilen füzelerin parçalarının Desnyan semtindeki ormanlık alana düştüğünü kaydetti.

        Ukrayna basınına göre ülkenin Lviv kentinde de patlama sesleri duyuldu.

        POLONYA HAVA SAHASI İHLAL EDİLDİ

        Ukraynalı etkililer, Rusya’nın fırlattığı 57 füze ve drone’nun çoğunun düşürüldüğünü açıkladı. Polonya Silahlı Kuvvetleri, seyir füzelerinden birinin Polonya hava sahasını kısa süreliğine ihlal ettiği öne sürüldü.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Ukrayna
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