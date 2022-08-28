HAYRANLARI YİNE YAKALADI



İddiaya göre; Adı sık sık aşk iddialarına karışan ikili, önceki gün sarmaş dolaş objektiflere yansıdı. Andıç ve Pusat'ın bu samimi fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Daha önce de havalimanında hayranlarının objektiflerine takılan Andıç ile Pusat, yine "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.