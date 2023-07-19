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        Haberler Gündem 3. Sayfa Funda'yı 32 bıçak darbesiyle öldüren sanığa "indirimli" ceza

        Funda'yı 32 bıçak darbesiyle öldüren sanığa "haksız tahrik" indirimi

        Ankara'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Funda Koyuncu'yu, 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Recep Koyuncu'nun cezası belli oldu. Mahkeme sanığın cezasında "haksız tahrik" indirimi uyguladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 19:31
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        Funda'yı 32 bıçak darbesiyle öldüren sanığa "indirimli" ceza
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçen yıl 7 Ocak'ta meydana gelen olayda, Recep Koyuncu (40), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Funda Koyuncu (35) ile tartıştı. Funda Koyuncu, tartışma sırasında polisi arayıp, ihbarda bulundu.

        Bu sırada Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 32 yerinden bıçakladı. Funda Koyuncu hayatını kaybetti, gözaltına alınan Recep Koyuncu tutuklandı. Recep Koyuncu, Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde '"eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın karar duruşmasında; hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

        ÇOCUĞUN SANIKTAN OLMADIĞI BELİRLENDİ

        Sanık Koyuncu, daha önceki savunmasında eşinin kendisini aldattığını, 3 çocuklarından 2 yaşında olan en küçüğünün kendisinden olmadığını, DNA testi yaptırmak istediğini, eşinin önce buna karşı çıktığını, sonra da çocuğun kendisinden olmadığını itiraf ettiğini ileri sürdü.

        Koyuncu, bunun üzerine boşanma konusunda anlaştıklarını; ancak kapı zili çalınca bağırmaya başladığını, arbede sırasında eşini bıçakladığını söyledi. Yargılama sırasında yapılan DNA testinde de çocuğun sanıktan olmadığı belirlendi.

        DURUŞMADA SON SÖZÜ SORULDU

        Duruşmada son sözü sorulan Koyuncu, pişman olduğunu belirterek, "Eşimi çok sevdim. Evlatlarımı annesiz bıraktım. Kendimi de mahvettim" dedi.

        CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

        Mahkeme heyeti, sanığa önce "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, sanığın eylemi "haksız tahrik" altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulanarak 22 yıla düşürüldü.

        Mahkeme, kararın gerekçesini daha sonra açıklayacak.

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