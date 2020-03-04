Şarkıcı Funda Arar, geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu 13'ncü albümü 'Doldur Yüreğimi'nin ilk klibini sevenlerinin beğenisine sundu.

'Doldur Yüreğimi' isimli şarkıya çekilen klibin yönetmenliğini Murat Joker yaptı. Çekimlerde ekip, 5 bin 343 km2’lik İstanbul'u stüdyoya sığdırdı.

Çekim öncesi İstanbul'un çeşitli noktaları gezerek elde edilen görüntüler, çekimlerde özel bir projeksiyon sistemiyle Arar'ın arkasına yansıtıldı. Arar, bu teknikle Galata'dan Belgrad Ormanı'na kadar şehrin birçok noktasını gezdi.

'Doldur Yüreğimi' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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