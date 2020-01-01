01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
CENK EREN
Cenk Eren, yılbaşı gecesi Kıbrıs Rocks Hotel sahneye çıktı. Cenk Eren, 2019 'un son günlerinde 'Cenk Eren Repertuvar Selda Bağcan Şarkıları' albümünün başarısı ile kapatmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
DEMET AKALIN
Ünlü popçu Demet Akalın, Adana Jolly Joker'de 2020'yi karşıladı. Akalın, sevilen şarkılarıyla Adanalıları coşturdu. Demet Akalın, kızı Hira’nın en sevdiği Barbie bebek kıyafeti ile sahneye çıktı. Şarkıcının kostümü, Gülşah Saraçoğlu'na ait.
DENİZ SEKİ
Deniz Seki, Mersin Jolly Joker sahnesindeydi. "Yeni yılda sağlık, mutluluk dilerken, kadınların istismar edilmediği, huzur dolu bir yıl olsun. Geçen yılı Nazar ile kapattık. Şükür sahnedeyim sizlerleyim. Allah herkese sağlık vesin." dilekleriyle 2020'ye sahneden 'merhaba' dedi. Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti giydi.
SEDA SAYAN
Kıbrıs Salamis Bay Conti Resort Hotel sahnesinde 2.5 saat sahnede kalan Seda Sayan, Tolga Çam imzalı swarovski taşlarla işli kostümüyle dikkat çekti. Seda Sayan, şarkılarıyla ve esprileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü şarkıcıya doğum günü pastası ile sürpriz yapıldı.
SİMGE
Antakya The Museum Hotel sahnesinde yılbaşı gecesi şarkılarını seslendirdi. 2020 yılında yeni albüm için çalışmaları için stüdyoda olacağını belirterek, 2020 yılının şimdiden kendisine uğurlu geldiğini söyledi. Şarkıcı, Nazlı Ceren Köksal imzalı iddialı kıyafetiyle hem göze hem de kulaklara hitap etti.
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