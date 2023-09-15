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        Haberler Magazin Fulya Zenginer korkuttu - Magazin haberleri

        Fulya Zenginer korkuttu

        Fulya Zenginer, koltuk değnekleriyle poz verdi. "Son günlerde hayat..." diyen ünlü oyuncu, hayranlarını korkuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:15
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        • 1

          'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle tanınan Fulya Zenginer, grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren ile Milan adını verdikleri oğullarını, geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı.

        • 2

          "SON GÜNLERDE HAYAT..."

          İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, koltuk değnekleriyle objektif karşısına geçti. "Son günlerde hayat..." diyen Fulya Zenginer, hayranlarını korkuttu. Zenginer'e takipçilerinden çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

        • 3

          "EVLİLİK TEKLİFİNİ MILANO'DA ALMIŞTIM"

          Öte yandan daha önce, "Oğlunuzun adını neden 'Milan' koydunuz?" sorusuna yanıt veren Zenginer, "Eşimden evlenme teklifini Milano'da almıştım. Bu yüzden böyle bir karar verdim" demişti.

        • 4

          "OĞLUMU BAKICIYA EMANET EDEMEM"

          Ayrıca Milan için bakıcı tutmayacağını da ifade eden ünlü oyuncu, "Oğlumu bakıcıya emanet edemem. Onu kendim büyüteceğim çünkü her anında, her saniyesinde onun yanında olmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

          Fotoğraflar: Instagram

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