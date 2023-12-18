Fulya öldü, sürücü kaçtı

REKLAM advertisement1

Kayseri'de aracın çarptığı Fulya Turhan (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Turhan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN SÜRÜCA ARANIYOR

Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.