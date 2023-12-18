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        Haberler Gündem Trafik Fulya öldü, sürücü kaçtı

        Yolun karşısına geçen Fulya öldü, sürücü kaçtı

        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Fulya Turhan, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:06
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        Kayseri'de aracın çarptığı Fulya Turhan (20), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fulya Turhan'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Turhan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN SÜRÜCA ARANIYOR

        Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

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        #son dakika haberleri kayseri
        #Kocasinan
        #haberler
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