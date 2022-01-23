FSM Köprüsü'nde ölümlü kaza

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu-Avrupa istikametinde bir servis minibüsü tuzlama aracına arkadan çarptı. Kazada servis minibüsü sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken uzun araç kuyrukları oluştu.