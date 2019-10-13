13 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmaya Taylor ve Metecan Birsen'in basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 2. dakikayı 7-2 önde geçti. Rakibinin bu başlangıcına Olaseni ve Freeman ile cevap veren Bursaspor karşısında iyi oyunu sürdüren İzmir temsilcisi, 6. dakikada 7 sayılık (10-17) fark yakaladı. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, çeyreği 22-18 önde bitirdi.
İkinci periyoda da hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, 11. dakika bulduğu sayılarla farkı 9'a kadar çıkardı: 18-27. Özellikle pota altında aldığı ribauntlarla rakibine üstünlük kuran İzmir temsilcisi, 14. dakikada farkı çift hanelere (22-32) yükseltti. Çeyrek genelinde daha temkinli oynayarak 24 saniyeleri sonuna kadar kullanan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 45-38 üstün gitti.
Üçüncü periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle başlarken, 24. dakikayı Pınar Karşıyaka 51-43'lik skorla önde geçti. Yoğun seyirci desteğini arkasına alan Bursaspor, Jones ve Freeman'ın ön plana çıktığı hücumlarla çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı eritti (55-57) ve son dakikaya girilirken maçın başından bu yana ilk kez öne geçti: 58-57. Bu baskıyı kırarak Yunus Emre Sonsırma ve Nusret Yıldırım ile üst üste üç sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, final periyotuna 63-58 önde girdi.
Son periyota Metecan Birsen ve Yunus Emre Sonsırma'nın basketleriyle başlayan İzmir ekibi, 11-0'lık seri yakalayarak farkı 32. dakikada tekrar çift hanelere (58-68) çıkardı. Frutti Extra Bursaspor tempolu oyunuyla farkı kapatmaya çalışa da rakibi karşısında daha diri duran Pınar Karşıyaka, kalan dakikalarda kontrolü kaybetmedi ve karşılaşmadan 85-77 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım Çetin, Mehmet Serdar Ünal
Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 20, Freeman 20, Chris Jones 17, Perry Jones 12, Tuğberk Gedikli, Riley 6, Tevfik Akdamar, Ender Arslan, İzzet Türkyılmaz 2
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 12, Morgan 16, Triche 6, Taylor 14, Baye 3, Yunus Emre Sonsırma 6, Semih Erden 3, Kennedy 11, Nusret Yıldırım 14
1. Periyot: 18-22
Devre: 38-45
3. Periyot: 58-63
BARIŞ PINARI HAREKATI'NA PANKARTLI DESTEK
Bursasporlu taraftarlar, rakip takım seyircisinin alınmadığı maçta kendilerine ayrılan bölümlerin neredeyse tamamını doldurdu.
Maç boyunca takımlarına tezahüratlarla destek veren yeşil-beyazlı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı'na destek verip, "Yürü bu yol şeref, zafer yolu" yazılı dev pankart açtı.
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