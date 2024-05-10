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        Haberler Spor Futbol İtalya Frosinone-Inter: 0-5 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Frosinone-Inter: 0-5 (MAÇ SONUCU)

        İtalya Serie A'da şampiyonluğunu daha önce garantileyen Inter, 36. haftada konuk olduğu Frosinone'yi 5-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 23:58 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:58
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        İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Inter, deplasmanda Frosinone'yi 5-0 mağlup etti.

        Ligde şampiyonluğunu ilan eden Inter, 36. hafta mücadelesinde küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Frosinone'ye konuk oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Davide Frattesi, 60. dakikada Marko Arnautovic, 77. dakikada Tajon Buchanan, 80. dakikada Lautaro Martinez ve 84. dakikada Marcus Thuram attı.

        Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

        Bu sonucun ardından Inter puanını 92'ye çıkarırken, Frosinone 32 puanda kaldı.

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