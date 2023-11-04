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        Haberler Dünyadan 'Friends'in yıldızı Matthew Perry son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        'Friends'in yıldızı Matthew Perry son yolculuğuna uğurlandı

        Televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından olan 'Friends'teki 'Chandler Bing' rolüyle tanınan Matthew Perry, 28 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Perry'e veda etmek için yakınları, Los Angeles'taki Forest Lawn mezarlığında toplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:04
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          54 yaşında hayatını kaybeden Matthew Perry’nin ani ölümü ailesini ve yakın arkadaşlarını üzdüğü kadar tüm dünyadan hayranlarını da yasa boğdu.

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          Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Matthew Perry’nin cenaze töreni gerçekleşti.

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          Perry, Los Angeles’taki Forest Lawn mezarlığında, 'Friends’teki rol arkadaşları ve yakınlarının katıldığı bir törenle toprağa verildi.

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          Perry’nin cenazesine katılan isimler Los Angeles’ın Hollywood Hills semtindeki Forest Lawn mezarlığında, gösterinin çekildiği Warner Bros stüdyosuna bir kilometreden daha az bir mesafede toplandı.

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          Michael Jackson, Lucille Ball ve Elizabeth Taylor’ın da bulunduğu çok sayıda Hollywood yıldızının mezarı Forest Lawn’da yer alıyor.

          Cenaze töreninde Perry’nin babası John Bennett Perry ve annesi Suzanne ve üvey babası Keith Morrison ile beraber Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer da yer aldı.

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          Matthew Perry'nin ölümünün ardından 'Friends' dizisindeki rol arkadaşları bir süre sessiz kaldıktan sonra ortak bir açıklama yaptı.

          Perry'nin dizide birlikte kamera karşısına geçtiği Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc açıklamalarında "Matthew'nun kaybından dolayı hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz. Biz sadece oyuncu arkadaşları değildik, biz bundan çok daha fazlasıydık. Biz bir aileydik" ifadelerini kullandılar.

          JAKUZİDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

          Perry, evindeki jakuzide boğularak hayatını kaybederken, ölüm nedeniyle ilgili araştırmalar da devam ediyor.

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          Perry’nin ölümü, reçeteli ağrı kesici ve alkol bağımlılığıyla onlarca yıldır süren mücadelesini anlatan anı kitabının yayınlanmasından bir yıl sonra gerçekleşti.

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