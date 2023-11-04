'Friends'in yıldızı Matthew Perry son yolculuğuna uğurlandı

Matthew Perry'nin ölümünün ardından 'Friends' dizisindeki rol arkadaşları bir süre sessiz kaldıktan sonra ortak bir açıklama yaptı.



Perry'nin dizide birlikte kamera karşısına geçtiği Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc açıklamalarında "Matthew'nun kaybından dolayı hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz. Biz sadece oyuncu arkadaşları değildik, biz bundan çok daha fazlasıydık. Biz bir aileydik" ifadelerini kullandılar.

JAKUZİDE ÖLÜ BULUNMUŞTU



Perry, evindeki jakuzide boğularak hayatını kaybederken, ölüm nedeniyle ilgili araştırmalar da devam ediyor.