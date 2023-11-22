Kaynağın Daily Mail'e yaptığı açıklamaya göre "Jen, Lisa ve oyuncu kadrosunun geri kalanı onu bir noktada herkesin önünde onurlandırmak ve sonuna kadar hak ettiği saygıyı göstermek için gelecek yıl Emmy Ödülleri'nde bir araya geleceklerine dair söylentiler var" dedi.

Kaynak: Independent