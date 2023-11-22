Friends oyuncuları Matthew Perry için bir araya gelebilir
Dünyaca ünlü dizi Friends dizisi ile tanınan Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer ve Lisa Kudrow hayatını kaybeden rol arkadaşlarını sosyal medyadan andı. Friends oyuncularının Matthew Perry'i anmak için bir araya geleceği birçok kaynaktan bildiriliyor
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MATTHEW PERRY'İ ANMAK İÇİN BİR ARAYA GELEBİLİRLER
Friends dizisinin sevilen oyuncularından Matthew Perry geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden arkadaşlarını onurlandırmak için dizi oyuncuları 75. Primetime Emy Ödülleri'nde yeniden bir araya gelmek üzere görüşmeler yaptığı bildirildi.
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28 Ekim'de Los Angeles'taki evinin jakuzisinde tepkisiz halde bulunduktan sonra Perry'nin hayatını kaybettiği bildirilmişti. 54 yaşındaki Matthew Perry'nin haberini alan rol arkadaşları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer ve Lisa Kudrow, ortak açıklama yaparak "bu akıl almaz kaybı sindirmek" için zaman istemişti.
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EMMY ÖDÜLLERİ'NDE BİR ARAYA GELECEKLERİNE DAİR SÖYLENTİLER VAR
Ardından 5 oyuncunun her biri sosyal medya hesaplarından Chandler Bing rolüyle tanınan ve hayatını kaybeden Perry için bireysel açıklamalarda bulundu. Daily Mail'in oyuncu kadrosuna yakın bir kaynağa dayanarak 17 Kasım Cuma günü aktardığı bilgiler üzerine ekibin, 15 Ocak'ta Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde düzenlenecek Emmy Ödülleri'nde Perry'i anmak için görüşmeler düzenlediği bildirildi.
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Kaynağın Daily Mail'e yaptığı açıklamaya göre "Jen, Lisa ve oyuncu kadrosunun geri kalanı onu bir noktada herkesin önünde onurlandırmak ve sonuna kadar hak ettiği saygıyı göstermek için gelecek yıl Emmy Ödülleri'nde bir araya geleceklerine dair söylentiler var" dedi.
Kaynak: Independent