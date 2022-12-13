Formula 1'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Mattia Binotto yerine geçmek için bir süredir Ferrari'yle görüşen Frederic Vasseur'un yolları Alfa Romeo ile ayrıldı.

Alfa Romeo F1 Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Sauber Motorsport'un da CEO'su olan Vasseur, altı sezonun ardından Ocak 2023'te ayrılacak.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Vasseur'ün halihazırda zaten Emilia Romagna'da olduğu ve Ferrari fabrikasının yakınlarından bir ev bulduğu bile söyleniyor.