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Frederic Vasseur, Alfa Romeo'dan ayrıldı

Alfa Romeo, Frederic Vasseur'un takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Vasseur'un Mattia Binotto yerine Ferrari'nin başına geçmesi bekleniyor

Giriş: 13.12.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
Frederic Vasseur, Alfa Romeo'dan ayrıldı: Ferrari yükleniyor

Formula 1'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Mattia Binotto yerine geçmek için bir süredir Ferrari'yle görüşen Frederic Vasseur'un yolları Alfa Romeo ile ayrıldı.

Alfa Romeo F1 Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Sauber Motorsport'un da CEO'su olan Vasseur, altı sezonun ardından Ocak 2023'te ayrılacak.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Vasseur'ün halihazırda zaten Emilia Romagna'da olduğu ve Ferrari fabrikasının yakınlarından bir ev bulduğu bile söyleniyor.

Bu hamleyle Ferrari, artık takım patronu sorununu çözmüş olacak fakat Vasseur, göreve geldikten sonra teknik direktörlük konusunu ve organizasyon yapısında değişiklikleri ele almak gibi zorlu görevlerle karşı karşıya olacak.

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